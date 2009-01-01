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В Испании по запросу США задержан российские программист Пётр Левашов. Об этом его жена Мария Левашова рассказала RT.

Как пояснили в полиции, россиянина подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным с президентскими выборами в США. По словам жены, у мужа забрали все электронные устройства.

«Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой [американского лидера Дональда] Трампа на выборах», – пояснила Левашова.

Она добавила, что суд в Барселоне провел заседание с мадридским судом, на котором было принято решение заключить россиянина под стражу.

Ранее в Испании по запросу ФБР задержали программиста из Таганрога Станислава Лисова. В испанской полиции позже уточнили, что его подозревают в банковском мошенничестве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что США объявили россиянина в международный розыск за «участие в преступной группе», которая была создана «для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий».

Заметка дополняется.