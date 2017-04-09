09:04

В Таганроге после взрыва бытового газа погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Взрыв произошел утром 9 апреля, сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.

«Спасатели под завалами обнаружили тело второго погибшего. Его личность пока не установлена», – сказали «Интерфаксу» в МЧС.

Взрывом разрушило четыре квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, уточняет агентство. Источник РИА Новости сообщает о 12 поврежденных квартирах.

Жильцов эвакуировали и временно разместили в здании детского сада. Следственный комитет после взрыва начал проверку.