В Таганроге после взрыва бытового газа погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.
Взрыв произошел утром 9 апреля, сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.
«Спасатели под завалами обнаружили тело второго погибшего. Его личность пока не установлена», – сказали «Интерфаксу» в МЧС.
Взрывом разрушило четыре квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, уточняет агентство. Источник РИА Новости сообщает о 12 поврежденных квартирах.
Жильцов эвакуировали и временно разместили в здании детского сада. Следственный комитет после взрыва начал проверку.
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