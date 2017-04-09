10:24

В 2016 году каждый третий житель Греции не платил никаких налогов из-за низких доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Вима».

По данным Минфина Греции, которые приводит «Вима», в стране в прошлом году подали 8,6 млн деклараций, 31,8% греков, согласно документам, не платили никаких налогов.

Каждый десятый налогоплательщик сообщил о доходах ниже €20 тысяч. Всего греки заявили о €74,2 млрд доходов за прошлый год.

В 2015 году эта сумма составляла €73,9 млрд, вместе с тем, средний доход снизился на 1,1%, а средний налог вырос на 3%.

В марте сообщалось, что из-за высоких налогов греки отказываются от наследства. За 2016 год в собственность государства перешло 55 тысяч объектов недвижимости.