11:29

Торговый центр Åhléns в Стокгольме извинился за промоакцию, в которой обещал продать поврежденный при наезде грузовика товар по сниженным ценам. Об этом сообщается в фейсбуке универмага.

«Мы глубоко сожалеем об этом письме, мы вели себя очень опрометчиво. Нами двигало желание показать, что трагедия не завладела обычным ходом вещей, мы никогда не стремились сделать деньги на ней», – говорится в сообщении.

Åhléns разослал клиентам по электронной почте информацию об открытии торгового центра и распродаже 9 апреля. Торговый центр пообещал, что откроется днем позже без каких-либо поврежденных при атаке товаров.

Грузовик 7 апреля въехал в прохожих в центре Стокгольма, а затем врезался в торговый центр. Погибли четыре человека, больше десяти пострадали. Власти признали это терактом.

По подозрению в совершении атаки задержали гражданина Узбекистана, полиция проверяет, был ли кто-то еще задействован в теракте. Ни одна из террористических группировок ответственности на себя пока не взяла.