12:40

Вероятной причиной столкновения в Москве поезда и электрички стал отказ тормозной системы одного из локомотивов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

СК допросил машинистов обоих составов и не нашел подтверждения версии, что поезда столкнулись из-за экстренного торможения.

Ранее сообщалось, что машинист электрички, следовавшей из Москвы в Усово, экстренно затормозил перед перебегающим пути человеком.

https://www.youtube.com/watch?v=cIBNAMuDVVk

Электричка столкнулась с пассажирским поездом Москва – Брест, четыре вагона сошли с рельсов, пострадали 50 человек.

После столкновения составов СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, приведшее к крупному ущербу.