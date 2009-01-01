Вероятной причиной столкновения в Москве поезда и электрички стал отказ тормозной системы одного из локомотивов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
СК допросил машинистов обоих составов и не нашел подтверждения версии, что поезда столкнулись из-за экстренного торможения.
Ранее сообщалось, что машинист электрички, следовавшей из Москвы в Усово, экстренно затормозил перед перебегающим пути человеком.
https://www.youtube.com/watch?v=cIBNAMuDVVk
Электричка столкнулась с пассажирским поездом Москва – Брест, четыре вагона сошли с рельсов, пострадали 50 человек.
После столкновения составов СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, приведшее к крупному ущербу.
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