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Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме «симпатизировал» экстремистским организациям, в том числе «Исламскому государству» (ИГИЛ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведскую полицию. Власти также рассказали, что предполагаемый водитель грузовика, сбивший несколько человек, просил убежища в скандинавских странах, но ему отказали и должны были депортировать, передает «Би-би-си».

Полиция в связи с терактом допросила 500 человек, сообщает AP. Кроме возможного террориста задержаны еще пятеро человек, подозреваемых в причастности к атаке.

Грузовик въехал в прохожих в центре Стокгольма 7 апреля, а затем врезался в здание торгового центра. Погибли четыре человека, 15 пострадали. Среди погибших – два гражданина Швеции, один британец и гражданин Бельгии, добавляет Washington Post.

Полиция признала произошедшее терактом, ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Возможным исполнителем теракта стал гражданин Узбекистана, известно, что ему 39 лет, его имя власти не сообщали.