В Египте произошел второй за день взрыв у христианского собора – бомба взорвалась в Александрии, передает Reuters.
Всего, по последним данным, в двух атаках погибли 36 человек, больше ста пострадали. Ответственность за оба теракта взяло на себя «Исламское государство», сообщает AP.
РИА Новости пишет, что в церкви в Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй. Как позднее сообщил ТАСС, патриарх не пострадал.
Ранее 9 апреля взрыв произошел в египетском городе Танта, погибли 25 человек. Предварительно, взрыв в Танте также устроил смертник.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.