14:35

В Египте произошел второй за день взрыв у христианского собора – бомба взорвалась в Александрии, передает Reuters.

Всего, по последним данным, в двух атаках погибли 36 человек, больше ста пострадали. Ответственность за оба теракта взяло на себя «Исламское государство», сообщает AP.

РИА Новости пишет, что в церкви в Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй. Как позднее сообщил ТАСС, патриарх не пострадал.

Ранее 9 апреля взрыв произошел в египетском городе Танта, погибли 25 человек. Предварительно, взрыв в Танте также устроил смертник.