США «пересекли красную черту», атаковав военную базу в Хомсе, заявили в объединенном центре России, Ирана, Ирака и Сирии. Об этом сообщает Reuters.
«Отныне мы ответим на любую агрессию», – цитирует агентство заявление координационного центра.
ВМФ США 7 апреля выпустили 60 ракет по сирийской военной базе, которую контролируют правительственные войска. Вашингтон назвал это ответом на химическую атаку в Идлибе, за которой, как считают США, стоит режим сирийского президента Башара Асада.
Россия после атаки на базу в Хомсе приостановила действие соглашения с США о безопасности полетов в Сирии. Кроме того, как передавал «Интерфакс», были остановлены контакты на уровне генштабов по вопросу сирийского урегулирования.
Россия, Сирия, Иран и Ирак создали объединенный информационный центр для борьбы с «Исламским государством» в 2015 году.
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