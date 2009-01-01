18:08

Человек, который оставил в центре Осло подозрительный предмет, похожий на бомбу, – 17-летний гражданин России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Норвегии.

Предмет обнаружили в ночь на 9 апреля, его обезвредили контролируемым взрывом.

Как сообщал NRK, полиция задержала подозреваемого. Reuters уточняет, что власти пока не могут сказать, планировал ли задержанный теракт.

Подросток, по данным полиции, просил в Норвегии убежища, передает AP. Россиянин приехал в страну со своей семьей в 2010 году. Молодого человека задержали по подозрению в хранении взрывчатых веществ.

Глава службы безопасности Норвегии Бенедикт Бьорнланд заявила, что подросток попадал в поле зрения силовых структур. По ее словам, он «входит в круг крайних исламистов».

«Вероятно, теракты во Франции, Германии, Великобритании, России и Швеции могут спровоцировать подражателей с исламистскими взглядами в Норвегии», – сказала Бьорнланд.

Норвегия усилила меры безопасности после теракта в Стокгольме. В шведской столице 7 апреля грузовик сбил нескольких прохожих и затем врезался в торговый центр. Погибли четыре человека, 15 пострадали.