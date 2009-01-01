21:00

Москва выделит Белоруссии кредит на сумму до $1 млрд. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, сообщает «Прайм».

﻿«Даже было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредитов тоже на хороших условиях выделить», – отметил Семашко.

Он также рассказал о третьем и четвертом траншах кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по $300 млн каждый.

3 апреля президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, по итогам которых стороны договорились о принципах работы до 2019 года. Путин отметил, что между Россией и Белоруссией «не осталось спорных вопросов».

По словам Лукашенко, Россия рефинансирует долг Белоруссии в 2017 году.

Кроме того, ранее президент Белоруссии отмечал, что цены на газ Москва компенсирует Минску за счет реэкпорта нефти.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поставки нефти в Белоруссию могут начаться уже в апреле, а размер скидки на газ пока не определен. Кроме того, Минск вернет Москве $720 млн газового долга, пояснил чиновник.