22:50

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства выступил в воскресенье со специальным обращением к нации после терактов, в результате которых погибли не менее 44 человек.

﻿«Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, и о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых мер», – отметил президент.

Одновременно с этим в стране создается Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает ТАСС.

Ранее 9 апреля взрывы у христианских соборов произошли в городах Танта и Александрия. О причастности к атакам заявило «Исламское государство».

По данным РИА Новости, в церкви в Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй. ТАСС позднее сообщил, что патриарх не пострадал.