23:29

Первая женщина, занимавшая пост министра обороны Испании, Карме Чакон скончалась в воскресенье в возрасте 46 лет. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Тело экс-министра обороны обнаружили в ее доме в Мадриде в 19:30 по местному времени. Причину смерти пока не подтвердили, однако, по данным испанских СМИ, у Чакон были проблемы с сердцем.

Родственники долго не могли выйти с ней на связь, поэтому вызвали полицию, скорую помощь и пожарных, сообщает издание.

https://twitter.com/PSOE/status/851141612319145985

Карме Чакон была депутатом нижней палаты парламента от социалистической партии Испании с 2000 по 2007 год.

В 2008 году Чакон заняла пост министра обороны страны, который сохранила за собой до конца 2011 года.