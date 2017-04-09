Первая женщина, занимавшая пост министра обороны Испании, Карме Чакон скончалась в воскресенье в возрасте 46 лет. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.
Тело экс-министра обороны обнаружили в ее доме в Мадриде в 19:30 по местному времени. Причину смерти пока не подтвердили, однако, по данным испанских СМИ, у Чакон были проблемы с сердцем.
Родственники долго не могли выйти с ней на связь, поэтому вызвали полицию, скорую помощь и пожарных, сообщает издание.
https://twitter.com/PSOE/status/851141612319145985
Карме Чакон была депутатом нижней палаты парламента от социалистической партии Испании с 2000 по 2007 год.
В 2008 году Чакон заняла пост министра обороны страны, который сохранила за собой до конца 2011 года.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.