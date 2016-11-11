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Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым российские интернет-магазины смогут не платить НДС при экспорте товаров. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, для получения нулевой ставки компания должна будет предоставить документы, «подтверждающие фактическую оплату покупателем реализованных товаров» и копии таможенной декларации CN 23, сопровождающей международные почтовые отправления.

﻿«Возможность применения нулевой ставки позволит получить дополнительные ценовые конкурентные преимущества для наших компаний малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию экспорта наших товаров и услуг за рубеж», – приводит РБК слова депутата фракции «Единая Россия» Александра Авдеева.

Ранее «Ведомости» писали об ужесточении налогового режима для зарубежных интернет-магазинов.

По поручению президента России Владимира Путина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занимается подготовкой законопроекта о введении 18-процентного НДС на товары иностранных ретейлеров.

Против данного законопроекта выступает Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), в которую входят несколько крупных зарубежных интернет-магазинов, отмечает РБК.