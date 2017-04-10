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Facebook встал на учет Федеральной налоговой службы (ФНС) для уплаты «налога на Google». Об этом сообщают «Ведомости».

Сотня крупных интернет-компаний, среди которых Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Financial Times и другие, готовы платить НДС при продаже виртуальных товаров в России («налог на Google»), пишет издание со ссылкой на представителя ФНС.

Представители Facebook не прокомментировали «Ведомостям» данное решение.

Первые выплаты в бюджет поступят до 25 апреля 2017 года.

Половина зарегистрированных компаний продает программное обеспечение и компьютерные игры, 30% – музыку, фильмы и книги, около 15% торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования

В начале 2017 года на учет ФНС встал Google. В январе этого года квитанции с НДС начали получать пользователи Apple.

Закон об уплате иностранными поставщиками налога с продаж цифрового контента вступил в силу 1 января 2017 года. ФНС в июле 2016 года представила онлайн-сервис, через который компании должны выплачивать НДС.