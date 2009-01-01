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Новым CEO алкогольного холдинга Roust Рустама Тарико с 1 мая станет нынешний глава польского бизнеса компании Монзер Елабраши. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом Тарико.

На этом посту Елабраши сменит Гранта Уинтертона. Из письма следует, что Уинтертон принял решение покинуть пост самостоятельно.

По данным издания, Елбраши за четыре год удвоил долю Roust на водочном рынке в Польше.

В пресс-службе компании подтвердили факт кадрового изменения в руководстве.

Грант Уинтертон состоял в руководстве российским подразделением Coca-Cola Company, был директором по маркетингу и продажам «Вимм-Билль-Данна» и генеральным менеджером «Red Bull Россия».

В 2013 году, когда владельцем CEDC стал Рустам Тарико, Уинтертон получил пост глобального CEO холдинга Roust.

Roust является производителем и дистрибутором алкоголя в России и Центральной и Восточной Европе. Основал компанию в 1992 году Рустам Тарико. Компания производит водки «Русский Стандарт», «Парламент», «Зеленую марку», «Журавли» и Zubrówka.

В качестве дистрибутора компания занимается виски Grants, Tullamore Dew, Glenfiddich.