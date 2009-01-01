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В России могут внести изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые приблизят их к общеевропейским стандартам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По итогам совещания в правительстве Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменениями ПДД.

По данным издания, первые коррективы коснуться правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. По действующему законодательству водители на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает. Если перед кругом есть знак «Уступи дорогу», пропускают тех, кто въезжает на перекресток.

После внесения изменений будет закреплен другой принцип: если знака нет, преимущество останется за водителями, двигающимися по кругу.

Кроме того, в законодательство и ПДД планируют ввести новый знак и термин «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям нельзя будет совершать обгоны и двигаться быстрее 10–20 километров в час.

Последние изменения в правила дорожного движения вступили в силу 4 апреля, ранее отмечало издание.