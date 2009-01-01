05:05

«Газпром Энергохолдинг» (ГЭХ) обвинил Федеральную грузовую компанию (ФГК) ОАО РЖД в завышенных ценах на перевозку угля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сделала заявителями в антимонопольном деле в отношении ФГК и РЖД энергокомпании «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2, относящиеся к «Газпром Энергохолдингу».

По данным компаний, высокие цены на перевозку угля привели к росту расходов, пишет издание.

В ГЭХ отметили, что перед началом последнего отопительного сезона ФГК сообщила об увеличении ставок на поставки угля. В ГЭХ ситуацию пытались урегулировать, однако ФГК «отказалась от сохранения ставок на уровне первого полугодия 2016 года».

В итоге, в первом квартале транспортные расходы повысились на 16–23%.

ФАС завела дело в отношении ФГК и РЖД в ноябре 2016 года по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Служба заподозрила «группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях».