«Газпром Энергохолдинг» (ГЭХ) обвинил Федеральную грузовую компанию (ФГК) ОАО РЖД в завышенных ценах на перевозку угля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сделала заявителями в антимонопольном деле в отношении ФГК и РЖД энергокомпании «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2, относящиеся к «Газпром Энергохолдингу».
По данным компаний, высокие цены на перевозку угля привели к росту расходов, пишет издание.
В ГЭХ отметили, что перед началом последнего отопительного сезона ФГК сообщила об увеличении ставок на поставки угля. В ГЭХ ситуацию пытались урегулировать, однако ФГК «отказалась от сохранения ставок на уровне первого полугодия 2016 года».
В итоге, в первом квартале транспортные расходы повысились на 16–23%.
ФАС завела дело в отношении ФГК и РЖД в ноябре 2016 года по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.
Служба заподозрила «группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.