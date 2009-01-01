06:32

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили о последствиях реализации «закона Яровой». Об этом сообщает «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалось заключение комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

Предложения Министерства связи и массовых коммуникаций по «закону Яровой» приведут к увеличению расходов участников рынка до 10 трлн рублей, считают в РСПП.

По оценкам предпринимателей, с 2019 года крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, что станет причиной повышения цен на услуги связи и роста инфляции на один-два процентных пункта.

Газета пишет, что предложенные ведомством объемы хранилищ окажутся загруженными на 60–70%.

Для компенсации затрат и обеспечения заемных средств необходимо будет повысить цены на услуги связи в два-три раза.

Заключение комиссии РСПП отправила в Минэкономразвития.

В пресс-службе Минкомсвязи выводы предпринимателей не прокомментировали.

Президент России подписал «пакет Яровой» летом 2016 года. Согласно закону, с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры должны будут хранить текстовые и голосовые сообщения пользователей, изображения и видео, а также информацию о фактах передачи сообщений и звонков. Сроки хранения устанавливаются от полугода до трех лет.