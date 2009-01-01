Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич попросил перенести допрос по своему делу на месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юревича.
«Михаил Юревич не смог прилететь по состоянию здоровья. У нас есть соответствующий документ от врача в Лондоне, в котором в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога. Данное обследование займет еще месяц», – отметил адвокат Игорь Трунов.
Ранее СК раскрыл детали уголовного дела против экс-губернатора. Следствие обвиняет его в получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей, а также в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.
В СК, кроме того, добавили, что Юревич по повестке не пришел на допросы 17 и 20 марта, сообщив, что находится в Израиле.
Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Сейчас его семье принадлежит производитель макаронных изделий «Макфа».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.