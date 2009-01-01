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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич попросил перенести допрос по своему делу на месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юревича.

﻿«Михаил Юревич не смог прилететь по состоянию здоровья. У нас есть соответствующий документ от врача в Лондоне, в котором в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога. Данное обследование займет еще месяц», – отметил адвокат Игорь Трунов.

Ранее СК раскрыл детали уголовного дела против экс-губернатора. Следствие обвиняет его в получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей, а также в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.

В СК, кроме того, добавили, что Юревич по повестке не пришел на допросы 17 и 20 марта, сообщив, что находится в Израиле.

Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Сейчас его семье принадлежит производитель макаронных изделий «Макфа».