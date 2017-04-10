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Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у московского Росэнергобанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Кроме того, ЦБ назначил в финансовой организации временную администрацию.

Как пояснили в ЦБ, Росэнергобанк не смог выполнить свои обязательства перед кредиторами, а также предоставлял регулятору недостоверную отчетность. Кроме того, банк использовал крайне рискованную бизнес-модель и неэффективно управлял активами.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности)», – говорится в релизе Центробанка.

По данным «Интерфакса», Росэнергобанк в 2016 году занял 88-е место по размеру активов среди российских финансовых организаций. ЦБ указывает, что на 1 марта банк занимал 92-е место в финансовой системе РФ.

Росэнергобанк является участником страхования вкладов. Согласно отчетности банка, население хранит в нем около 36,5 млрд рублей. Активы самого Росэнергобанка на 1 марта составляли 58,7 млрд рублей.

В конце марта сообщалось, что Росэнергобанк ввел предварительную запись на выдачу вкладов сроком на три-пять дней. Тогда же источники «Банки.ру» передавали, что ЦБ отключил банк от системы электронных срочных платежей.