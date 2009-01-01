О подмосковном кафе «Лесное» и кафе «Суши Wok» во Всеволожске газеты пишут теперь не в разделах ресторанной критики, а в статьях о расследовании петербургского взрыва в метро – Басманный суд Москвы и Невский суд Петербурга арестовали нескольких работников этих заведений. Поваров и официантов подозревают в соучастии в теракте, также им инкриминировано хранение оружия – при задержании Шохисты Каримовой, поставлявшей зелень в подмосковное кафе, гранату Ф-1 изъяли прямо из ее сумочки, а у всеволожских сотрудников суши-бара нашли взрывное устройство в кладовке съемной квартиры. Кажется, правоохранительные органы начали распутывать большую террористическую сеть. Ну или, как вариант, люди в погонах просто пришли в кафе, спросили – узбеки, киргизы есть? – и увезли подвернувшихся под руку выходцев из Средней Азии сочинять протоколы допросов и обысков.

Скудость официальной информации позволяет всерьез выбирать между успехом сложного расследования и поспешной полицейской провокацией в условиях, когда срочно надо кого-то арестовать. Какой вариант кажется более вероятным, более жизненным? Общественное мнение в России натренировано на слово «терроризм» – когда пресс-релизы силовиков украшены этим словом, пресс-релизам у нас принято верить, даже если в другие дни те же самые силовики рассказывают нам о сколотой зубной эмали омоновцев в «болотном деле» и об украденном Алексеем Навальным кировском лесе.