11:06

Руководитель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева ушла со своего поста. Об этом она объявила на пресс-конференции 10 апреля. Трансляция события ведется в YouTube-канале регулятора.

По словам Гонтаревой, свое заявление об отставке с 10 мая она направила президенту Украины Петру Порошенко. Гонтарева добавила, что уйдет с поста раньше, если Верховная рада проголосует за ее более раннюю отставку. Она подчеркнула, что состав правления НБУ и курс регулятора в связи с ее отставкой не изменятся.

Гонтарева указала, что впервые отставка главы Нацбанка Украины не станет политическим решением. Она выразила надежду, что ей на смену придет «профессиональный и независимый от политических течений человек».

О пресс-конференции в Нацбанке объявили утром 10 апреля, после того, как источники «Интерфакса» и Bloomberg передали, что Гонтарева подала заявление Порошенко. Сообщения об этом в регуляторе и администрации президента не прокомментировали.

6 апреля украинские СМИ передали, что Гонтарева подписала заявление об отставке и считает свою миссию на посту главы НБУ выполненной. В свою очередь, в регуляторе опровергли эти сообщения, отметив, что Гонтарева просто «подтвердила намерение со временем покинуть пост главы НБУ».

Гонтарева возглавила НБУ в июне 2014 года, став первой женщиной на этом посту. Ее неоднократно критиковали за проводимую политику. Так, некоторые депутаты Верховной рады обвинили Гонтареву в государственной измене после девальвации гривны и сокращения золотовалютных резервов Украины.

В начале апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет законность расходования средств, выделенных НБУ на рефинансирование местных банков. В НАБУ оценили объем злоупотреблений в миллиарды гривен. На брифинге 10 апреля Гонтарева заявила, что готова отчитаться за каждую гривну, направленную на рефинансирование, и подчеркнула, что все обвинения в выводе этих средств за границу – безосновательны.