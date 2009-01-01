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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже 10 апреля вырос на 30 копеек до 57,55 рубля, а евро за первые минуты сессии подорожал на 23 копейки до 60,91 рубля.

Фондовые индексы РФ начали торги в минусе. Показатель ММВБ снизился на 1% до 2000 пунктов, а РТС – на 1,3% до 1099 пунктов. При этом РТС опустился ниже психологической отметки 1100 пунктов впервые с 17 марта.

Участники рынка связывают ослабление рубля с усилением напряженности вокруг Сирии, указывает «Интерфакс». 7 апреля США произвели массированный ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе в ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую, по мнению американцев, ответственность несет режим президента Сирии Башара Асада. В ответ Россия приостановила действие соглашения с США о безопасности полетов в Сирии, назвав атаку американцев на авиабазу актом агрессии под надуманным предлогом.

9 апреля Иран и Россия обвинили США в переходе «красной черты» из-за удара по Сирии. В координационном центре Ирана, РФ и ливанской «Хезболлы» отметили: «Отныне мы ответим на любую агрессию»..

ЦБ уже объявил, что 10 апреля вновь проведет операцию по «тонкой настройке» валютного курса в виде депозитного аукциона. Российские банки получат возможность разместить на счетах регулятора избыточную ликвидность на 540 млрд рублей по максимальной ставке 9,75% годовых сроком на один день. До этого внеплановый депозитный аукцион на 350 млрд рублей ЦБ провел 7 апреля; при этом банки подали заявки более чем на 660 млрд рублей.