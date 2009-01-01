10:42

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест экс-бенефициара производителя минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Герюгов будет находиться под домашним арестом до 31 мая, пояснили в суде.

Как писал «Коммерсант», 7 апреля экс-бенефициара ГК «Висма» Герюгова задержали по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. По версии следствия, собственники и руководители «Висмы» получали кредиты на основании подложной финансовой отчетности входивших в группу предприятий. Как сообщали представители Сбербанка, речь идет о кредитах, выделенных в 2012 году.

По версии МВД, на выделенные средства Герюгов и его сообщники организовали строительство нового цеха для производства воды на базе компании «Софийский ледник», которая официально не имеет отношения к «Висме». Кроме того, в ведомстве подозревали, что обвиняемый и связанные с ним лица вывозили готовую продукцию, которая была в залоге, и заводское оборудование для производства минералки. Отмечалось, что общая стоимость имущества составляла 1,5 млрд рублей.

В 2015–2016 годах «Висма» переоформила лицензии на добычу воды на якобы подконтрольные Герюгову фирмы СБИ, «Софийский ледник» и «Мастер Плюс», писал «Коммерсант». При этом выплаты по кредитам Сбербанку прекратились в конце 2014 – начале 2015 годов. По словам собеседников газеты, банк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов, но вместо этого началась процедура банкротства входящих в «Висму» предприятий. По мнению следователей, процедуру преднамеренно запустили фирмы, также подконтрольные Герюгову.

При этом поручители по кредитам (торговые дома группы «Висма» и сам Герюгов) перевели все контракты на поставку воды на другие юрлица, так или иначе связанные с владельцем «Висмы». Сейчас производство воды «Архыз» продолжается.