11:57

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в правительство законопроект, запрещающий детям младше 14 лет пользоваться соцсетями. Документ опубликован на официальном сайте ГД.

Милонов предложил разрешить регистрацию в соцсетях только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это позволит защитить подростков от вредной информации, привлекать к ответственности распространителей запрещенных материалов и решать проблему «фейковых страниц», говорится в пояснительной записке.

Милонов объяснил необходимость принятия жестких мер возросшей популярностью «групп смерти» и «тлетворным влиянием “трудных” подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников» в соцсетях. В качестве примера депутат привел дело Дианы Шурыгиной.

Кроме того, законопроект запрещает использовать соцсети для организации несанкционированных митингов.

«Организаторы таких мероприятий находят через соцсети граждан, готовых за определенную сумму поучаствовать в незаконной акции. В связи с этим проектом предлагается ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей», – пишет Милонов.

Депутат также предлагает запретить пользоваться соцсетями на работе. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Помимо этого, документ запрещает «рекламу оккультно-магических услуг и народной медицины посредством социальных сетей» и устанавливает «особые требования» для благотворительности в соцсетях. А для «дополнительной безопасности» необходимо запретить несовершеннолетним покупать товары через интернет, считает Милонов.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 62% россиян согласны с идеей запретить соцсети детям младше 14 лет. При этом 52% опрашиваемых отрицательно восприняли предложение регистрироваться в соцсетях по паспорту.