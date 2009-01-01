11:59

Власти Израиля 10 апреля приняли решение временно закрыть границу с Египтом из-за угрозы терактов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Основной пограничный переход «Таба» на израильско-египетской границе будет перекрыт минимум до конца праздника Песах, который будет продолжаться до 18 апреля, указывает «Гаарец». Также израильские власти призвали граждан страны, находящихся на Синайском полуострове, вернуться домой в самое ближайшее время.

В израильском правительстве отметили возросшую за последние месяцы активность террористов, связанных с «Исламским государством». В воскресенье 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия произошли взрывы у христианских соборов; в результате атак смертников погибли более 40 человек, еще свыше ста пострадали.

О причастности к атакам в Египте заявило ИГИЛ. В тот же день президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси на три месяца ввел режим чрезвычайного положения и объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом и экстремизмом.