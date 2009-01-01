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Самая дорогая квартира в Москве обойдется покупателю в 4,19 млрд рублей. Об этом сообщает агентство недвижимости Blackwood.

Стоимость квадратного метра – 1,12 млн рублей, общая площадь – 3715 квадратных метров. Цена примерно на 30% выше средней в сегменте элитной недвижимости, отмечают в агентстве.

Она представляет собой трехэтажное здание с собственной огороженной территорией и расположена рядом с улицей Арбат. Здание, однако, продают не как особняк, а именно как квартиру. Объект называется Villa Arbat, к ней прилагаются двор-патио, ротонда с балконом и четыре камина. Отмечается, что в отделке использованы позолота и мрамор

Самые дорогие апартаменты в Москве расположены в гостинице Four Seasons, они стоят на 1 млрд рублей дешевле квартиры – 3,5 млрд рублей. Площадь двухуровневых апартаментов – 1256,4 квадратных метров. Цена за них на 77% выше средней в данном классе.

Агентство недвижимости отмечает, что по итогам 2016 года цена на объекты элитного сегмента снизилась на 21%, а на элитные апартаменты – на 10%. Эксперт пояснил, что снижение средней стоимости произошло из-за появления новых объектов. Это, однако, не сказалось на уникальных объектах, на которые не влияют тенденции рынка.

Ранее в апреле компания Savills сообщала, что самая дорогая квартира в Москве стоит 3,6 млрд рублей. Она располагалась в Тверском районе. Общая стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве составляла около 68 млрд рублей, подсчитали в компании.