Канун седьмой годовщины авиакатастрофы польского президентского борта Ту-154 на подлете к аэродрому Северный под Смоленском был отмечен двумя событиями. Во-первых, массовая церемония памяти жертв катастрофы перед президентским дворцом в Варшаве в этом году впервые получила статус государственного мероприятия. Во-вторых, Национальная прокуратура Польши за неделю до годовщины объявила о выдвижении против диспетчеров смоленского аэропорта обвинения в умышленной организации авиакатастрофы.

Регулярные акции памяти до сих пор были событием общественным – его проводили сторонники партии «Право и справедливость» («ПиС») и участники связанных с ней религиозно-консервативных групп. Требование «правды» о Смоленске, которое выдвигают выступающие на митингах, включая лидера «ПиС» Ярослава Качиньского, – эвфемизм, давно понятный всем в Польше: сторонники Качиньского считали и считают, что катастрофа – результат покушения, организованного при участии российских властей. Теперь, когда «Право и справедливость» контролирует исполнительную и законодательную власть в стране, подобное мероприятие приобретает статус государственного.

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