Рейтинг Алексея Навального после фильма и акций «Он вам не Димон» быстро растет. Оппоненты Навального считают, что дело в популистской риторике, обвиняют его в отсутствии программы и пустых лозунгах. Навальный действительно задействует много эффективных популистских приемов – простота изложения, разговорные фразы, короткие предложения, в том числе и типичные трамповские в три-четыре слова. Усеченные разговорные фразы: «прям будет что вспомнить», «я ж говорил», «че, взрослые люди». Все это работает не только на привлечение аудитории, но и на установление с ней эмоциональной связи: продемонстрировать, что спикер один из нас.

Но это форма. Важнее содержание. И если посмотреть немного шире, на все полотно лозунгов и блогов Навального, можно заметить: его риторика – отзеркаливание официальной путинской риторики. Он перетягивает ключевые категории властного языка в свои выступления, но уже совсем в другой тональности. И эта стратегия неплохо работает.

Осязаемая коррупция