13:07

Британский производитель крепких напитков Diageo уступил звание самой дорогой в мире алкогольной компании китайской Kweichow Moutai Co. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торгов 7 апреля в Шанхае капитализация Kweichow Moutai составила $71,5 млрд. В то же время рыночная стоимость Diageo оказалась на уровне $71,39 млрд.

Заметка дополняется.