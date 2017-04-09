Британский производитель крепких напитков Diageo уступил звание самой дорогой в мире алкогольной компании китайской Kweichow Moutai Co. Об этом сообщает Bloomberg.
По итогам торгов 7 апреля в Шанхае капитализация Kweichow Moutai составила $71,5 млрд. В то же время рыночная стоимость Diageo оказалась на уровне $71,39 млрд.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.