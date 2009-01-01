Кремлю неизвестно о совместном заявлении Ирана и России о том, что США «пересекли красную черту», атаковав военную базу в Хомсе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Нам неизвестно, подтвердить не можем», – сказал он, добавив, что ему непонятно «откуда взялись эти анонимные источники».
9 апреля Reuters сообщило о том, что Совместный командный центр, в который входят Россия, Иран, поддерживающие режим Башара Асада группировки и ливанская «Хезболла» распространили совместное заявление. В нем атака США на военную базу в Сирии была названа «пересечением красной черты». Представители центра также пообещали отвечать на «любую агрессию».
ВМС США 7 апреля выпустили 59 ракет по сирийской военной базе, которая контролируется войсками президента Сирии Башара Асада. Это стало ответом Вашингтона на химическую атаку в Идлибе, ответственными за которую называют правительственные войска.
В России и Иране осудили решение главы США Дональда Трампа об обстреле военной базы. После этого Россия приостановила действие соглашения с США о безопасности полетов в Сирии. По данным «Интерфакса», были также приостановлены контакты на уровне генеральных штабов.
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