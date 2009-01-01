13:36

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «малореалистичными» положения из законопроекта депутата Виталия Милонова о соцсетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», – сказал Песков.

Законопроект, регулирующий деятельность соцсетей, Милонов внес в Госдуму 10 апреля. Документ вводит множество запретов, в том числе запрещает пользоваться соцсетями детям младше 14 лет.

Помимо этого, депутат предлагает ввести регистрацию в соцсетях только при предъявлении паспорта. А для «дополнительной безопасности» необходимо запретить несовершеннолетним покупать товары через интернет, считает он.

По мнению Милонова, такие меры позволят защитить подростков от вредной информации, привлекать к ответственности распространителей запрещенных материалов и решать проблему «фейковых страниц».

Предлагается также запретить использовать соцсети для организации несанкционированных митингов и усилить административную ответственность организаторов таких акций.

Кроме того, документ вводит запрет на использование соцсетей на работе, запрещает «рекламу оккультно-магических услуг и народной медицины посредством социальных сетей» и устанавливает «особые требования» для благотворительности в соцсетях.