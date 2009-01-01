14:31

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в марте выросли на 9,4%, обеспечив таким образом квартальный рост продаж на 1%. Об этом говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В марте, по данным АЕБ, было продано около 138 тысяч автомобилей. Всего за квартал (январь-март) продали более 320 тысяч машин.

«Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырех лет», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Он добавил, что рост в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать снижение уровня продаж автомобилей в январе и феврале 2017 года. Однако, по словам Шрайбера, чтобы назвать увеличение продаж трендом, необходимо сохранить положительный результат еще в течение нескольких месяцев.

В январе 2017 АЕБ сообщало, что продажи легковых автомобилей в России в 2016 году упали на 11% до 1,42 млн единиц.Таким образом, снижении продаж оказалось выше прогнозов: ранее в ассоциации заявляли, что российский авторынок в 2016 году сократится на 10,3% до 1,44 млн единиц.

Заметка дополняется.