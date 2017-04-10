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Задержанный в Осло 17-летний подросток оказался выходцем с Северного Кавказа. Об этом «Новой газете» рассказал источник. Других подробностей собеседник газеты не назвал.

Ранее в полиции сообщили, что юноша и его семья просили предоставить им убежище в Норвегии. Они прибыли в страну в 2010 году. Его имя не разглашают, так как юноша не достиг 18 лет и ему еще не предъявлено обвинение.

В Норвегии также повысили уровень террористической угрозы, передает «Интерфакс».

«Существует вероятность, что атаки во Франции, Германии, Британии, России и Швеции могут оказаться “заразными”, в том числе и на Норвегию, воздействуя на людей, симпатизирующих исламистам», – заявили в Службе безопасности Норвегии.

Полиции неизвестно, были ли у подростка сообщники и планировал ли он теракт.

Юноша якобы оставил похожий на бомбу предмет в центре Норвегии. Его обнаружили в ночь на 9 апреля. Подростка задержали по обвинению в хранении взрывчатых веществ.

Глава службы безопасности Норвегии Бенедикт Бьорнланд заявила, что подросток «входит в круг крайних исламистов». Адвокат юноши указывал на то, что его подопечный негативно относится к «Исламскому государству». Произошедшее он объяснил «мальчишеской шалостью».