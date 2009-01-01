14:53

Сын президента Сбербанка Германа Грефа Олег ушел с руководящей должности в компании «НЭО Центр», которая фигурировала в иске на $750 млн, поданном против Сбербанка и его главы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседника агентства, «Олег Греф покинул свой пост пару недель назад». По какой причине это произошло, и где теперь работает Олег Греф, неизвестно. В «НЭО Центр» отказались от комментариев.

Об иске, поданном в суд Нью-Йорка американской PPF Management, в январе текущего года сообщила газета «Ведомости». Иск связан с утерей контроля над российским предприятием по добыче щебня «Павловскгранит». Кроме Сбербанка, «НЭО Центра», Германа Грефа и его сына, в иске упоминаются также Промсвязьбанк, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, «Сбербанк-Капитал» и его генеральный директор Ашот Хачатурянц.

Герман Греф назвал иск PPF Management «типичным мошенническим актом», а сумму требований – вымышленной.

Олег Греф родился в 1982 году. До работы в «НЭО Центр»он работал в Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank в Лондоне, а также London, затем в Deutsche Bank в России.