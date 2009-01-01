Депутат Госдумы Андрей Луговой отверг обвинения в попытке отравить чай детективов Скотленд-Ярда в 2006 году. Об этом он сообщил РБК.
«Они были здесь в 2006 году. Мы с ними встречались. По поводу заявлений о попытке отравить их чаем, я могу сказать лишь, что они либо сошли с ума, либо начитались Конан Дойля», – сказал Луговой.
Ранее Daily Mail писала, что следователь по делу убитого экс-агента ФСБ Александра Литвиненко уверен, будто его вместе с коллегой пытались отравить во время их визита в Москву в 2006 году.
«Мы вместе с ним (с коллегой) отправились в Генпрокуратуру, где нам предложили чай. Я, не колеблясь, выпил, но, когда мы покинули здание, почувствовал себя нехорошо. Я уверен, что нас отравили чем-то вроде бактерий гастроэнтерита», – рассказал Брайан Тарпи.
Он также рассказал изданию, что за ними велась слежка в России, а их номера в гостинице обыскивали. Тарпи сообщил, что у них пропала запись разговора с одним из главных подозреваемых по делу.
В ноябре 2016 года покончил с собой эксперт по радиации Мэтью Панчер, который занимался расследованием смерти Литвиненко. На его теле были обнаружены многочисленные раны. В заключении сказано, что он нанес их себе сам, однако версия убийства не исключалась. Панчер побывал в России за пять месяцев до своей смерти.
Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко жил в Великобритании с 2000-го года, ему предоставили политическое убежище. Он умер в 2006 году, а власти Великобритании заявили, что его отравили радиоактивным полонием.
В его смерти обвинили Андрея Лугового. Лондон потребовал его выдачи, но Москва отказала, объяснив это тем, что расследование было политически ангажированным.
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