15:28

Президент России Владимир Путин наградил руководителей сырьевого трейдера Glencore, банка Intesa Sanpaolo и Суверенного фонда Катара. Соответствующий указ опубликован 10 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава Glencore Айван Глазенберг удостоен ордена Дружбы, председатель совета директоров «Банка Интеза» (российской «дочки» Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико – ордена Почета. Также орден Дружбы получили исполнительный директор катарского фонда Аль Тани Абдалла Бен Мухаммед Бен Сауд и управляющий банковской группой Intesa Sanpaolo Карло Мессина.

Как говорится в указе, награды вручаются «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией». И Glencore, и катарский фонд, и Intesa Sanpaolo принимали участие в сделке по приватизации «Роснефти».

О продаже 19,5% акций «Роснефти» глава нефтяной госкомпании Игорь Сечин объявил 7 декабря 2016 года. Новыми акционерами стали консорциум трейдера Glencore и инвестфонда Катара. Сумма сделки составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo.

Согласно структуре сделки, собственником 19,5% акций «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares, которой владеет QHG Investment LLP. Последняя, в свою очередь, принадлежит катарской Qatar Holding («дочка» катарского фонда) и британской QHG Holding. При этом QHG Holding принадлежит трем партнерам: Qatar Holding, структуре Glencore, а также зарегистрированному в декабре на Каймановых островах офшору QHG Cayman. Кто стоит за этим офшором и какова его роль в сделке, неизвестно.