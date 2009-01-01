Современный человек часто рассинхронизирован со своим собственным телом, больше беспокоясь о карьере, стиле жизни и досуге, чем о собственном самочувствии. Во что мы сами себя загоняем и что с этим делать? Как правильно работать? Каким должен быть идеальный дом здорового человека? Об этом Republic поговорил с Джеймсом Хэмблином, старшим редактором The Atlantic, доктором медицины и автором книги If Our Bodies Could Talk («Если бы наши тела могли говорить»).

– Вы окончили медицинский колледж и получили степень, но предпочли заниматься журналистикой в сфере здоровья. Как и почему это произошло?

– После колледжа я стал заниматься лучевыми исследованиями – расшифровкой снимков магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, результатов УЗИ, рентгеновских снимков. Но вдруг понял, что это не то, чем я хочу заниматься полвека. Я хотел заняться чем-то творческим, поэтому через три года я взял перерыв, перестал ходить на курсы повышения квалификации и стал писать, а затем устроился редактором отдела здоровья на сайт The Atlantic. Я написал одноименную с моей рубрикой книгу – своего рода сборник всех этих моих исследований. Но я не считаю, что бросил медицину. Я просто не делаю хирургические операции и не выписываю рецепты. Но нам еще только предстоит подстроить мостик между медициной и общественностью. Я считаю, что остаюсь в медицине «одной ногой».

– Какие мифы о здоровье вас больше всего раздражают?