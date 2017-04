Современный человек часто рассинхронизирован со своим собственным телом, больше беспокоясь о карьере, стиле жизни и досуге, чем о собственном самочувствии. Во что мы сами себя загоняем и что с этим делать? Как правильно работать? Каким должен быть идеальный дом здорового человека? Об этом Republic поговорил с Джеймсом Хэмблином, старшим редактором The Atlantic, доктором медицины и автором книги If Our Bodies Could Talk («Если бы наши тела могли говорить»).