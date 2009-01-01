16:38

Роскомнадзор начал процедуру блокировки сервиса Zello, популярного у российских дальнобойщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа», – заявили в Роскомнадзоре.

Официальный представитель РКН Вадим Ампелонский подчеркнул, что «ведомство действует по обращению правоохранительных органов и не знает их мотивации». Так он ответил на вопрос «Интерфакса», связана ли блокировка сервиса с тем, что его используют протестующие дальнобойщики.

«Мы надеемся, что требования закона в итоге все же будут выполнены и блокировка будет непродолжительной», – сказал он.

По мнению Ампелонского, компания Zello Inc отказалась признать претензии ведомства «по имиджевым соображениям».

Ранее сообщалось, что Zello не уведомила власти РФ о начале работы в стране. Роскомнадзор требовал устранить нарушения в течение трех дней.

Zello – это интернет-рация, приложение позволяет создавать открытые и закрытые группы. Как отмечалось, дальнобойщики используют его для координации во время акций протеста.