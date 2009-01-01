17:38

Правительство Москвы опубликовало график сноса пятиэтажек на 2017 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Речь идет о пятиэтажках, которые собирались снести в рамках программы 1999 года. Тогда под снос должны были пойти 1722 дома. По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас осталось снести 65 таких пятиэтажек. При этом 49 из них снесут за счет горбюджета, а остальные 14 – по инвестиционным контрактам.

В первом квартале 2017 года планируется снести 11 домов, отметил Бочкарев. Полный график сноса опубликован на сайте ведомства.

Заметка дополняется.