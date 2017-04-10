18:12

Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Собеседник агентства не уточнил, с чем связано такое оповещение. Когда именно может быть введена приостановка на чартерные рейсы, также не сообщается.

Источник РИА Новости передал, что телеграмма Росавиации разослана перевозчикам «в связи со сложной внутриполитической обстановкой в стране». Других подробностей собеседник агентства не привел.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уже заявили, что в случае введения ограничений могут пострадать миллионы туристов, уже оплативших поездки в Турцию. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что «Турция сейчас явный лидер по продаже туров».

«Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году – тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров – это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены», – добавила она.

С конца 2015 года до конца лета 2016 года в России уже действовал запрет на чартерные полеты в турецкие аэропорты. Он был введен после обострения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турецкими ВВС на границе с Сирией российского Су-24. Ограничения были сняты в августе 2016 года.