Несостоявшийся взрыв в Осло и теракт на грузовике в Стокгольме пополнили список террористических атак и их жертв в европейских городах. Использовать транспорт как оружие для убийства людей в местах их массового скопления было рекомендовано Аль-Каидой еще в 2010 году.

По подозрению в совершении терактов в Стокгольме задержаны два человека. Один из них, Рахмат Акилов, гражданин Узбекистана, попал в поле зрения шведских спецслужб пару лет назад в связи с расследованием дела о налоговых махинациях в пользу террористической организации «Хизб ут-Тахрир» на территории Европы. Тогда шведскому суду не удалось доказать причастность Акилова к отмыванию денег и найти связь подозреваемых с террористами за пределами Европы.

Судьба мигранта

История 39-летнего Рахмана Акилова весьма обычна. Прибывший в 2012 году из Узбекистана в Швецию с прошением об убежище отец четверых детей жил на севере шведской столицы в одной квартире со своими соотечественниками, трудясь на стройках в разных городах королевства. В июне 2016 года Акилов получил отказ в убежище и должен был покинуть территорию страны, не в последнюю очередь из-за интереса шведских правоохранительных органов к радикальной группировке «Хизб ут-Тахир аль-Ислами», целью существования которой является «восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского халифата».

Гуманитарная миграция граждан Узбекистана в Европу, и особенно в Швецию имеет свою длинную предысторию. После кровавого подавления массовых беспорядков в Андижане в мае 2005 года в годы правления бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в Швецию устремлялись узбеки с прошением об убежище. Прибывающие не создавали на европейской земле сплоченного землячества по причине неприязни и недоверия к друг другу. Показательна в этом отношении история узбекского имама-диссидента Обидхона-кори Назарова, получившего статус беженца в Швеции в 2006 году и застреленного другим гражданином Узбекистана недалеко от собственного дома в маленькой шведском городке Стромсунде, ставшего прибежищем для сотни узбеков. Расследование шведских властей тогда показало то, что знал каждый гражданин Узбекистана, оказавшийся за пределами родины – любой соотечественник может быть посланником компетентных органов, несущим «черную метку».