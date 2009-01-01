Если вы не ортодокс, картина происходящего в России у вас наверняка поплыла. Вроде бы все на месте: и действующие лица, и декорации. Есть власть, есть рейтинг, протесты, несистемная оппозиция. Но все переменилось. В политических колонках все заметней разрыв описания сцен действия и действующих лиц. В этом отношении нет большой разницы между блестящими текстами Олега Кашина, суконными заявлениями Касьянова и смачными репликами премьера Медведева.

Может быть, самое верное определение общества, тяжко переболевшего деполитизацией, – это общество, забывшее свой конфликт. Отсюда надоедливая мантра – «кроме Путина людей нет».

Проявления политики

Политизация вскрывает ресурсы политики там, где их будто не было. Вдруг выяснилось, что у многих (чуть ли не у всех в России) есть способы действовать и влиять. Протестные акции 26 марта обнажили прием – незапрещенное действие в стране, где пока не снят ни один запрет.

Уже 2 апреля власть защищала Красную площадь от армии призраков, которые предсказуемо не пришли. Тем временем Михаил Ходорковский запустил нечто вроде флешмоба «Надоел!», обещая кульминацию его в конце апреля. А освобожденный Навальный уже опять зовет на демонстрацию в День России: прекрасная техническая находка. Внутри колонн с государственными флагами никто не сосчитает отдельно тех, кто несет знамя России во имя Навального.

Особняком стоят трое – Алексей Навальный, Михаил Ходорковский и Владимир Путин. Каждый из них возмутится помещению в один ряд с такими соседями. Но у них есть нечто общее: все трое – действующие лица. И действующие очень по-разному.