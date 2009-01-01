В Венгрии утвердили закон, направленный против престижного Центрально-Европейского университета (CEU). Причина – его связь с миллиардером Джорджем Соросом, на которого ополчились местные власти. Помимо вуза, их цель – связанные с Соросом некоммерческие организации, которые обвиняются в попытке «повлиять на венгерскую политику».

Конфликт руководства Венгрии с Соросом не новость. Но сейчас он набирает обороты. По одной из версий, сыграла роль смены руководства в США: венгерский премьер Виктор Орбан – открытый сторонник Дональда Трампа. По другой версии – сближение Орбана, которого часто называют «венгерским Путиным», с Россией, где организации Сороса объявлены «угрозой конституционному строю».

Действия Будапешта напоминают события в России – попытки власти закрыть Европейский университет в Санкт-Петербурге (месяц назад его лишили лицензии) и преследование «иностранных агентов». Но последствия в Венгрии оказались иными. Атака на CEU стала поводом для антиправительственных акций – самых массовых после прихода Орбана к власти.

По разным оценкам, в них уже приняли участие от 50 до 80 тысяч человек. Они выступили не только в защиту вуза, но и лично против Орбана. Акции продолжатся в среду, 12 апреля.

Что произошло?