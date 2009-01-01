19:07

Окружной суд Осло арестовал на две недели 17-летнего россиянина, которого задержали после того, как он оставил в центре города предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает NRK.

«Новая газета» ранее сообщила, что задержанный – выходец с Северного Кавказа. Также российское посольство в Норвегии заявляло, что юноша отказывается встречаться с российскими дипломатами.

Подростка задержали после того, как он оставил в Осло предмет, похожий на взрывное устройство. Ему предъявили обвинение в хранении взрывчатых веществ. Полиции неизвестно, планировал ли он теракт и были ли у него сообщники.

В полиции заявили, что он прибыл в Норвегию с семьей в 2010 году. Они просили предоставить им убежище. В Службе безопасности страны заявили, что подросток «входит в круг крайних исламистов». Его адвокат утверждал, что россиянин осуждает деятельность «Исламского государства», а произошедшее было «мальчишеской шалостью».