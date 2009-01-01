Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев предположил, почему Сбербанк потребовал его обанкротить. Иск банка может быть связан с кредитом сына Сагалаева Михаила, по которому он выступал поручителем, передает РБК.
Сагалаев добавил, что сообщения об иске Сбербанка стали для него новостью и пока никаких документов, связанных с разбирательством, он не видел. Что касается кредита, Сагалаев пояснил, что речь шла о «нескольких миллионах рублей» на создание клиники по борьбе с алкоголизмом и психическими расстройствами.
«Я не очень понимаю, почему они сейчас подали иск о признании меня банкротом. Клиника работает», – подчеркнул Сагалаев. Он добавил, что его сын не мог выплачивать кредит из-за кризиса.
О том, что Сбербанк подал иск о банкротстве Сагалаева, стало известно ранее 10 апреля. Карточка соответствующего дела появилась в картотеке арбитражных дел, но пока документов по делу нет, и требования по иску неизвестны.
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